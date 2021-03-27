مسؤول أمريكى: لا نشترط تحرك إيران أولاً لوقف انتهاكات الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمريكى، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست لديها مشكلة فيما يخص مسألة الطرف الذى يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووى الإيرانى المبرم عام 2015، مبديًا مرونة أكبر من جانب واشنطن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الأمريكى الذى اشترط عدم نشر اسمه، إن "من يتحرك أولاً ليست المشكلة، المشكلة هى هل نتفق على الخطوات الذى سنتخذها على نحو متبادل".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى دفع إيران للدخول فى محادثات بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015، والذى رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووى.

فيما انسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من الاتفاق فى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران للرد بانتهاك قيود الاتفاق النووى.

وقال مسؤولون غربيون، إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.

وبحسب "رويترز"، سعى المسؤول الأمريكى إلى تصحيح ما قال إنه فهم خاطئ بأن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أى خطوات لاستئناف التزاماتها، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن فى اتخاذ إجراء".

وأوضح المسؤول الأمريكى: "لا نصر مطلقًا أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأى إجراء، إذا اتفقنا على خطوات متبادلة فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة".