وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الأمريكى الذى اشترط عدم نشر اسمه، إن "من يتحرك أولاً ليست المشكلة، المشكلة هى هل نتفق على الخطوات الذى سنتخذها على نحو متبادل".
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى دفع إيران للدخول فى محادثات بشأن استئناف البلدين الالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015، والذى رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووى.
فيما انسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من الاتفاق فى عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، مما دفع طهران للرد بانتهاك قيود الاتفاق النووى.
وقال مسؤولون غربيون، إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.
وبحسب "رويترز"، سعى المسؤول الأمريكى إلى تصحيح ما قال إنه فهم خاطئ بأن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق قبل اتخاذ واشنطن أى خطوات لاستئناف التزاماتها، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لا تصر على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن فى اتخاذ إجراء".
وأوضح المسؤول الأمريكى: "لا نصر مطلقًا أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأى إجراء، إذا اتفقنا على خطوات متبادلة فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكى: لا نشترط تحرك إيران أولاً لوقف انتهاكات الاتفاق النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.