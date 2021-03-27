تونس تقرر الإبقاء على ساعات الحظر الليلى فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا فى تونس، أمس الجمعة، الإبقاء على التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ومن بينها حظر التجوال الليلى بدءًا من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحًا.





وفى مؤتمر صحفى، قالت المتحدثة باسم الوزارة، نصاف بن علية، إنه سيجرى تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين إضافيين، مع إمكانية فرض الحجر الصحى على بعض المناطق فى حال تفشى السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وأشارت بن علية إلى أن الوضع الوبائى فى تونس إجمالاً يشهد حالة من الاستقرار منذ ثلاثة أسابيع وتقلصًا فى عدد الإصابات.

وبدأت تونس حملة التطعيم منذ نحو أسبوعين، لتشمل أولاً العاملين بالقطاع الصحى، ومن تفوق أعمارهم 75 عامًا، وقالت المتحدثة "أملنا فى التطعيم حتى نتوصل إلى تحصيل المناعة الجماعية للحد من انتشار الفيروس إلى مستويات منخفضة جداً بحلول الصيف".

وقال عضو اللجنة، الهاشمى الوزير، إن حوالى 40 ألفًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، بينما سجلت البلاد 8.684 شخصاً بسبب الفيروس،