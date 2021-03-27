مقتل 4 محتجين وإصابة 10 آخرين قرب مركز شرطة فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - قالت تقارير إعلامية فى ميانمار، اليوم السبت، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين خارج مركز شرطة فى العاصمة التجارية يانجون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل.





وأضافت خدمة "ميانمار ناو" الإخبارية، أن عشرة على الأقل أصيبوا فى الحادث الذى وقع بمنطقة دالا. وكانت البيانات الصادرة عن جمعية حقوق السجناء ووسائل إعلام محلية، قالت إن قوات الأمن فى ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص، فى محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد فى 1 فبراير الماضى، وقُتل نحو 90% من الضحايا بطلق نارى، وربعهم برصاص فى الرأس.

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