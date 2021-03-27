كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال شهر

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية إلى أكثر من 500 حالة، اليوم السبت، ما يمثل أعلى مستوى للإصابات خلال أكثر من شهر، وسط مخاوف من عودة ظهور العدوى، خاصة مع خروج المزيد من الأشخاص فى الطقس الأكثر دفئًا.





وأعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 505 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 490 إصابة محلية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات إلى 101.275 إصابة مؤكدة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما سجلت البلاد 5 وفيات أخرى بفيروس كورونا، ما يرتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 1721 وفاة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وبحسب البيانات، تأتى حصيلة اليوم السبت، كأعلى حصيلة للإصابات منذ 19 فبراير الماضى، عندما سجلت البلاد 561 حالة جديدة.

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