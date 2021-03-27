اليمن: تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال قائد قوات الأمن الخاصة فى مأرب، العميد سليم السياغى، إن "قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتى من الأجهزة المختصة".

وأضاف الساغى فى تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، أنه "بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحرى لعناصر الخلية.. قام رجال الأمن بمداهمة وكر الخلية فى أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وضبطت أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزة الخلية".

ووفقاً للمسؤول الأمنى، فإن الأجهزة الأمنية استمرت فى رصد تحركات الخلية وتجمع كافة ارتباطاتها لمدة، إلى أن قامت بمداهمة وكرها وضبط عناصرها قبل تنفيذ مخططها الإرهابى ضد المدنيين.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب على أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.