“تفاصيل جديدة” مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة تعني بالمسئولية الاجتماعية || هل تعجل بصرف المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة حديث الساعة في ظل متابعتنا المستمرة والدقيقة لكل أخبار المملكة، التي تهم المواطن في السعودية ذكرت اليوم صحيفة المواطن السعودية، أخبار جديدة تخص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أعلن السيد أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مجلس الوزراء السعودي قرر أنشاء لجنة تهتم بالمسئولية الاجتماعية، وهو ما يعني أنها سوف تكون لها صلاحيات واسعة وحرية في أصدار القوانين والتشريعات، التي تهم الشريحة الأهم والتي تقوم وزارة الموارد البشرية برعايتها وهم محدودي الدخل والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الأخير تشكيل اللجنة المعنية بالمسئولية الاجتماعية، وهي لجنة تتكون من السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن الشريكات والمؤسسات، مما يعطي للجنة مرونة في اتخاذ القرارات ومع أول اجتماع للجنة من الممكن بحث تحديد موعد لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، التي ينتظرها ملايين من السعوديين المستحقين للدعم والتي ينطبق عليهم شروط الصرف.

الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي التيسير على المتعاملين معها باستمرار وتقوم بتحديث بيانات المتعاملين معها بصفة دورية كي تكون البيانات حقيقية وعند حدوث تغير تكون على علم بها لعدة أسباب منها.

تسهيل عملية التواصل المباشر بين الوزارة والمتعاملين معها.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقديم الدعم مباشراً في حسابات المستفيدين البنكية.

أصحاب الدخول المنخفضة وعديمي الدخل ومن ليس لهم عائل.

النساء الأرامل والمطلقات ومن فقدت عائلها.

أصحاب العجز الكلي أو العجز الجزئي.

أسر الشهداء والأمهات التي لها أولاء وليس لهم عائل بسبب وفاة والدهم.

كل من هو يحتاج دعم لكي يعيش حياة كريمة تليق بالمواطن السعودي وبقيمة الدولة السعودية.

الفئات المستحقة صرف مقطوعة الضمان الاجتماعيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وجه السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية / أحمد سليمان الراجحي، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تغريده له على حسابه على تويتر، قال فيها “أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله على الدعم السخي الذي تحظى به التنمية الاجتماعية حيث أمر مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعني بالمسئولية الاجتماعية”.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.

الدخول من خلالها على أيقونة خدمة المساعدة المقطوعة من الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات المطلوبة من الشخص المستفيد.

الضغط على زر استعلام سوف تظهر تفاصيل ومعلومات عن المقطوعة.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442سلم وقيمة الدعم في برنامج المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن تحديد قيمة الدعم يخضع لقوانين وشروط، على حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للأسرة وهناك حد أدنى وأقصى لقيمة الدعم، فالأسرة المكونة من فردين لا تتساوى مع الأسرة المكونة من 7 أفراد مثلاً، ولكن هناك حد أقصى للدعم حددته الوزارة وهو مبلغ 30 ألف ريال سعودي لا يمكن تجاوزه.

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