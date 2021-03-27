مأساة في لبنان.. 4 سوريين تجمدوا من البرد القارس

قال بشير خضر، محافظ منطقة بعلبك الهرمل في لبنان، إنه تم العثور على 4 سوريين، هم امرأتان وطفلان موتى، الجمعة، في شرق لبنان، بعد اعتبارهم في عداد المفقودين.

وأضاف أنه تم العثور على الأربعة متجمدين بعد عملية بحث قام بها الدفاع المدني اللبناني والجيش وقوى الأمن. وقال خضر على تويتر: "توفوا بسبب البرد القارس. وسيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا". ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري نزحوا عن ديارهم منذ بداية الصراع في بلادهم عام 2011.

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