غرق قارب يقل مسؤوليين بالسودان.. انتشال 7 و4 مفقودين

قال مصدر سوداني إنه تم العثور على 7 ناجين، إثر غرق قارب كان يقل مسؤولين محليين في منطقة حلفا، أقصى شمال السودان، أثناء عبوره النيل من أشكيت إلى أرقين.
وأضاف المصدر أن عمليات البحث لا تزال جارية عن أربعة آخرين، مشيرا إلى أن القارب كان على متنه 11 مسؤولا محليا، من بينهم المدير التنفيذي ووكيل نيابة.
وأرجع المصدر سبب غرق القارب إلى الطقس السيئ والرياح التي تهبط على المنطقة في هذه الأيام، وفق ما أفاد مراسل "دوت الخليج" في العاصمة السودانية الخرطوم.
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