الهند تتخطى 62 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "وورلد ميتر"، المتخصص فى رصد إحصاءات الفيروس، ارتفع إجمالى عدد الإصابات فى الهند إلى 11 مليونًا و908.373 إصابة.
وبحسب البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 450 ألف حالة، ما يجعل الهند الآن سادس أكثر دول العالم تضرراً. كما قفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161.275 وفاة.
وتسجل الهند حالات إصابة متزايدة بفيروس كورونا بشكل لم تشهده منذ مايو من العام الماضى، مما يعمق المخاوف إزاء الموجة الحالية، والتى قد تكون أسوأ من الموجة الأولى على الرغم من حملة التطعيم المستمرة.
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