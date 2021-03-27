عاجل.. غرق قارب على متنه مسؤولون سودانيون فى وادى حلفة

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جدة - نرمين السيد - وبحسب "العربية"، فقد تمكن بعض المسؤولون السودانيون الذين كانوا على متن القارب من النجاة من الغرق، لافتة إلى أن أعضاء اللجنة الأمنية كانوا على متن القارب.
ولم تشر الأنباء حتى الآن إلى عدد الضحايا أو هوية المسؤولين الذين كانوا على متن القارب.
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