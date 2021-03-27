عاجل.. إطلاق نار على أحد المراكز الأمريكية فى ميانمار ولا إصابات

جدة - نرمين السيد - وكانت تقارير محلية فى ميانمار أشارت فى وقت سابق من اليوم إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا خلال تفريق قوات الأمن لمتظاهرين فى العاصمة نايبيداو. وقالت تقارير إعلامية فى وقت سابق من اليوم، إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين خارج مركز شرطة فى العاصمة التجارية يانجون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل.

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