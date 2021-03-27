بركان إندونيسيا يثور من جديد وتحذيرات بالابتعاد عن منحدراته

ثار بركان إندونيسيا، الأكثر اضطرابا، مرة أخرى، اليوم السبت، مطلقاً أعمدة من الرماد في الهواء وأرسل تدفقات من الحمم البركانية والحطام إلى منحدراته. دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

قال رئيس مركز يوغياكارتا لعلم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، هانك حميدة، إن سيلاً من الصخور تساقط على منحدرات جبل ميرابي قبل الفجر، وإن سحب الرماد الساخن ارتفعت لنحو 200 متر في الهواء بينما كان الجبل يصدر أصواتا قوية.

أضاف حميدة أن البركان أطلق العنان لسحب رماد ساخنة ثماني مرات في الأقل منذ الصباح، وكذلك سلسلة من تدفقات الحمم البركانية، مزيج من الصخور والحطام والحمم البركانية والغازات، والتي وصلت إلى ما يقرب من كيلومترين أسفل منحدراته.

ويقع البركان البالغ ارتفاعه 2968 مترًا في جزيرة جاوا المكتظة بالسكان بالقرب من مدينة يوغياكارتا القديمة، وهو أكثر البراكين نشاطًا من بين عشرات البراكين الإندونيسية وقد ثار بشكل متكرر مؤخرًا.

ونصح مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا القرويين الذين يعيشون على منحدرات ميرابي بالبقاء على بعد 5 كيلومترات من فوهة البركان وأن يكونوا على دراية بمخاطر الحمم البركانية.

وتسبب آخر ثوران كبير لبركان ميرابي عام 2010 في مقتل 347 شخصًا.

تقع إندونيسيا، على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو منطقة شاسعة معرضة لتصادم طبقات تكتونية ما يتسبب بزلازل متكررة ونشاط زلزالي قوي.