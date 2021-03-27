أخبار اليمن : أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 126 مليونا و708 آلاف إصابة، تعافى منهم 102 مليونا ونحو 169 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و780 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة اليوم، سجلت دول العالم الجمعة 630 ألف و99 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,572 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وما تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (561,142 وفاة)، والبرازيل (307,326 وفاة)، والمكسيك (200,862 وفاة)، والهند (161,275 وفاة)، وبريطانيا (126,515 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,853,032 إصابة)، والبرازيل (12,407,323 إصابة)، والهند (11,908,910 إصابات)، وروسيا (4,501,859 إصابة)، وفرنسا (4,465,956 إصابة).