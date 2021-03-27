أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية

دوت الخليج -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانية

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على محافظتي حجة ومأرب ومحور عسير خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة وغارات عدوانيةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 14 غارة على محافظتي حجة ومأرب ومحور عسير خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 119 خرقاً، بينها ثلاثة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على التحيتا والفازة وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والدريهمي والتحيتا والفازة والجبلية. ونفذت قوى العدوان 13 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و92 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة. وذكر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، و12 غارة على مدريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب. وشن طيران العدوان غارة على مجازة الغربية بمحور عسير.

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