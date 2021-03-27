كشف مصدر أمني في مصر، السبت، تفاصيل مثيرة بشأن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، في وقت مبكر من صباح السبت.
وقال المصدر إن ضباط المرافق والحي قد أخلت مصنع الملابس المتواجد أسفل العقار المنهار بتاريخ 7 مارس الجاري.
كما أشار المصدر الأمني إلى قيام ضباط المرافق بتحرير محضر لمالك المصنع لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل جراج العقار إلى بدروم، مبرزا أنه تم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.
وكان عدد من شهود العيان في محيط حادث انهيار عقار جسر السويس، أكدوا أن انفجارا في مصنع أسفل العقار هو السبب الذي أدى إلى هزة أرضية كبيرة شعر بها سكان المنطقة، وأدت إلى انهيار العقار المكون من 10 طوابق.
وكشف شهود العيان أن المصنع يعمل طوال الـ24 ساعة وبه نحو 40 عامل فضلا عن ساكني العقار المنهار.
هذا وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الانهيار لكشف مدى وجود إهمال أو مخالفات تأديبية قد تكون أدت لوقوع الحادث.
من جانبها، شكلت محافظة القاهرة، السبت، لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار شارع تقسيم عمر بن الخطاب بمنطقة جسر السويس لبيان مدى تأثرها من الانهيار.
وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت، بلاغًا في الساعة الثالثة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، يفيد بانهيار هذا العقار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كشف "تفاصيل مثيرة" عن العقار المنهار بمصر.. وفتح تحقيق عاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.