فيسبوك يوقف صفحة رئيس فنزويلا بسبب معلومات مضللة عن كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، إن الشركة جمدت صفحة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، بزعم انتهاكها لسياسات "فيسبوك" المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كوفيد-19، وترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.





وكان مادورو قال فى يناير، إن عقار "كارفاتيفير" المشتق من نبات الزعتر، ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية، وذلك فى زعم قال أطباء إنه غير مدعوم بالعلم.

وحذفت شركة فيسبوك مقطعًا مصورًا يروج فيه مادورو للعقار، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئًا، ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كوفيد-19 أو الشفاء من كوفيد-19".

وفى تصريحات لـ "رويترز"، قال المتحدث باسم فيسبوك: "نحن نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التى تقول إنه لا يوجد حاليًا علاج للفيروس".

ويقول مادورو، فى التسجيل إن العقار "معجزة" للطبيب الفنزويلى الذى عاش فى القرن التاسع عشر، خوسيه جريجوريو هرناندز.