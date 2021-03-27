إيران والصين توقعان معاهدة تعاون اقتصادى واستراتيجى مدتها 25 عامًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "فرانس برس"، قال خطيب زاده، فى تصريح للتلفزيون الرسمى، إنه سيتم التوقيع على "الوثيقة الشاملة للتعاون" السبت، خلال زيارة لوزير الخارجية الصينى وانج يى إلى طهران، موضحًا أن تلك الوثيقة تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية".

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