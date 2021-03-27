خطوات وشروط تقديم طلب تمويل امكان الراجحي دون كفيل

تمويل إمكان الراجحي تقدم الشركة حلول تمويلية مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المتعاملين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، وذلك عن طريق القنوات الرقمية عبر التطبيقات والموقع الإلكتروني، ويوجد العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، وهي خاضعة للإشراف والرقابة من البنك المركزي السعودي، وتقدم عروض تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تمويل امكان الراحجي

حيث يمكن الحصول علي التمويل من الموقع الإلكتروني من خلال إيداع المبلغ في الحساب فور الحصول علي الموافقة في مدة قصيرة، وتقدم شركة إمكان التفاصيل الكاملة للتمويل ونسبة الربح ومبلغ التقسيط وكذلك فترة السداد، مع تقديم التمويل الشخصي مما يتناسب مع الاحتياجات المالية مثل سداد الالتزامات وتمويل السيارات، وتقديم القروض المالية مع المساعدة في تنظيم المصروفات.

طلب تمويل إمكان الراجحي

تتميز شركة إمكان عن باقي الشركات بتقديم تمويل شخصي سريع بنسبة فوائد منخفض، كما أن الشروط والإجراءات سهلة حيث يمكن طلب القرض دون كفيل، ولا يوجد شرط أن تكون الشركة معتمدة في البنوك، نقدم لكم الشروط الخاصة بتقديم طلب تمويل.

التمويل متاح لكل من السعوديين العاملين في القطاع (الحكومي، شبه الحكومي، الخاص).

يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 2000 ريال، أما المتقاعدين لا بقل عن 1.900 ريال.

تبلغ نسبة الاستقطاع لدي العميل 45 في المئة، في حالة إن كان الدخل أعلي من 25 ألف ريال فنسبة الاستقطاع تصل إلي 50 في المئة.

تبلغ مدة الخدمة شهر للعملاء محولي الراتب لـ مصرف الراجحي.

أما كشف الحساب المصرفي فهو يوضح آخر 3 رواتب مودعة في حالة أن كان مصرف آخر.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 20 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام، أما العسكريين يعتمد علي رتبته العسكرية.

تقديم سجل ائتماني جيد.

ماهو تمويل اماكن من الراجحي

تتيح شركة امكان التمويل الميسر للأفراد العاملين بالقطاعات والجهات، والحصول علي مزايا تمويلية تلبي احتياجات الأشخاص، ونقدم لكم مزايا وشروط التمويل الميسر وهي كالتالي :

مبلغ تمويلي قدرة من 2000 ريال ويصل إلي 50 ألف ريال.

أو 5 رواتب لمحولي الراتب من خلال المصرف، و 3 رواتب لمحولي البنوك.

مدة التمويل من 3 أشهر وحتي 24 شهر.

كما يمكن الحصول علي تمويل إضافة بنسبة استقطاع تصل إلي 50 في المئة.

ومزايا التمويل الإضافي وجود سجل ائتماني جيد.

مبلغ التمويل من 5 آلاف ريال وحتي 2,000,000 ريال للقطاعي (الحكومي، شبه الحكومي).

أما القطاع الخاص يصل التمويل إلي 1,500,000 ريال سعودي.

مدة التمويل من 12 شهر حتي 60 شهر.

ويمكن تقديم الطلب من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لشركة إمكان، وإرفاق المستندات المطلوبة، وتقديمه وسوف يتم الرد علي طلبك في أسرع وقت ممكن.