اكواد فودافون كاش معرفة رصيد محفظة فودافون كاش

اكواد فودافون كاش تعتبر أمر هام جدا لجميع المشتركين في شركة فودافون، فهي تُهم العملاء من أصحاب الكارت أو الفاتورة أو أصحاب خط البيزنس وعملاء فيلكس، فبمساعدة الأكواد يتمكن العميل من الحصول على الخدمات المقدمة من فودافون كاش، حيث وضعت فودافون كاش كود مخصص لكل خدمة على حدي فتقوم أنت بتوجيه المال الذي وضعته في محفظة فودافون كما تريد، كل ما عليك بمجرد معرفة الكود أن تكتبه في لوحة الأرقام ثم الضغط على زر الاتصال.

ولمساعد جميع عملاء فودافون سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كود فودافون كاش لمعرفة الرصيد، أو تحويل رصيد لنفسك أو لأي شخص، وكود تحويل فودافون كاش لتحويل مبلغ مالي لشخص آخر، وكود معرفة الرقم السري الخاص بمحفظتك وأكثر من ذلك خلال السطور القادمة.

اكواد فودافون كاش

خدمة فودافون كاش هي خدمة مُميزة مخصصة لعملاء فودافون فقط، وهي عبارة عن محفظة خاصة بإيداع أو سحب الأموال لاستخدامها في أي وقت تريده ومن أي مكان، فهي وسيلة سهلة وآمنة لحفظ المال كما أن هذه الخدمة تقدم خدمات أخرى مفيدة، لكن كما ذكرنا أنه يجب معرفة الكود اللازم الخاص بكل خدمة وهذه هي اكواد فودافون كاش الخاص بالخدمات مع توضيح كل خدمة:

لشحن رصيد لرقمك أو لرقم آخر من فودافون اطلب كود: #المبلغ*الرقم *10*9*. لتجديد باقة النت أو باقة فليكس اطلب كود: #28*9*. كود لمعرفة أقرب فرع لفودافون كاش وأقرب ماكينة صراف آلي: #9*9*. لتفعيل الاشتراك في فودافون كاش اطلب كود: #5*9*. إذا نسيت كلمة السر وتريد معرفتها اطلب كود معرفة الرقم السري فودافون كاش التالي: #12*9*. للسحب من ماكينات ATM استخدم كود #22*9*. لدفع الفواتير أو دفع الاشتراكات اطلب: #105*9*. لدفع تبرع للجمعيات الخيرية اطلب كود: #104*9*. لمعرفة رصيد فودافون كاش اطلب كود: #13*9*. تحويل فودافون كاش اطلب: #المبلغ*الرقم*7*9*.

فودافون كاش

تعتبر فودافون كاش هي من أفضل الطرق في المعاملات المالية، بالأخص في الظروف الحالية التي ينتشر فيها فيروس كورنا المستجد ويصعب التعامل المباشر تجنيا للعدوي، فهذه تعتبر من الطرق التي تضمن السلامة للجميع، لهذا من الأفضل لجميع عملاء فودافون أن يُبادروا في الاشتراك في خدمة محفظة فودافون كاش للاستفادة من خدماتها، ومن خلال الخطوات التالية نوضح طريقة الاشتراك في فودافون كاش:

قم بالذهاب إلى أحد فروع فودافون الأقرب لك.

اطلب من أحد العملاء أن يشترك لك ولا بد من اصطحاب بطاقة الرقم القومي معك للتأكد من الهوية.

ستصلك رسالة على الهاتف تؤكد الاشتراك في الخدمة، ويلزم منك اختيار الرقم السري الذي تريده مع مراعاة أن يكون متكون من ستة أرقام.

أخيرا قم بتأكيد التفعيل عن طريق كود رقم #5*9*، بعدها يمكن استخدام المحفظة في أي وقت ومكان وفي الخدمة التي تريدها.

محفظة فودافون كاش

تُتيح محفظة فودافون كاش لجميع عملاء فودافون إمكانية استخدامها على مدار اليوم، من خلال أحد فروع فودافون أو ماكينات الصراف الآلي أو عن طريق الاتصال بخدمة عملاء فودافون لتنفيذ طلبك أو من خلال موقع فودافون، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه يمكن الايداع أو السحب في اليوم الواحد بقيمة ثلاثون ألف جنيه مصري، والحد الأقصى للمعلات في المحفظة مائة ألف جنية في الشهر.

وللعلم أنه يمكن أن تتم كل الخدمات التي تريدها من خلال فروع فودافون إن كنت لا تعرف اكواد فودافون كاش المطلوبة، ومن الخدمات التي تستطيع الحصول عليها من المحفظة الآتي:

اكواد فودافون كاش