خطوات تحميل لعبة ببجي موبيل pubg mobil 2021 علي الكمبيوتر والاندرويد

تحميل لعبة ببجي موبيل pubg mobil 2021 الإصدار الجديد، والذي وفقا للتقارير التي أعلنة مؤخرا من الشركة الصينية أن أعداد من قاموا بتنزيل لعبة ببجي موبايل تجاوز المليار شخص خارج الصين، حيث تعد الشركة العملاقة Tencent الرائد في تقديم احدث التكنولوجيا الحديثة في العالم وتقديمها للاصدار الجديد pubg mobile new stata والذي تجد فيه اروع الجرافيك والتحديثات في اللعبة

مع بدء انطلاق الموسم 18 يبحث الملايين حول العالم عن الطرق الصحيحة التي يتمكن من خلالها اللاعبون بتنزيل احدث إصدارات PUBG MOBILE download، فهناك طرق صحيحة يجب عليك اتباعها سواء كنت ترغب في تحميل لعبة ببجي على جهاز الآيفون أو جهاز الأندرويد وقبل البث في تحميل اللعبه نود أن نذكر لكم أهم مخاطر ادمان لعبة ببجي وخاصة علي الأطفال دون سن 16 عام.

أخطار الممارسة المستمرة وخاصة في الليل للأطفال دون سن السادسة عشر لا تعد ولا تحصي بداية ما التأثير علي نمو عقل الطفل وزرع روح العدوانية والعنف نهاية بالعزلة والبعد عن الاجتماعية، لذا ننصحك إذا كنت من محبي لعبة ببجي وترغب في لعبها دوما أن تحافظ علي نفسك وصحتك من خلال الاعتدال في اللعب ولا تضيع وقت كثير باللعبة دون فائدة، فكلما ذاد الشي عن حده انقلب بطبيعة الحال إلى الضد.

تعد لعبة ببجي من اهم وافضل الألعاب الإلكترونية التي تزايد عليها عمليات البحث خلال الفترات الماضية من قبل الشباب والكبار، والتي تعد ضمن الألعاب القتالية المميزة والتي يتمكن الشباب من تحميلها علي الهاتف المحمول بكل سهولة ويسر وكذلك الكمبيوتر، حيث بدأت ظهور لعبة ببجي في نهاية 2017 ومنذ ها التاريخ تحتل لعبة ببجي المرتبة الأولي في الألعاب القتالية علي الهواتف الذكية والمحمول وخاصة في الوطن العربي وشرق أسيا، لذا نوضح لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني خطوات تحميل ببجي من خلال التعرف علي المواصفات الواجب توافرها في جهازك سواء المحمول أو الكمبيوتر.

تعتمد لعبة ببجي في المقام الأول علي القوة ومنافسة الأخريين في بداية اللعبة يتم إسقاط اللاعب من طائرة برا شوت إلي ارض المعركة وليس معه من الأسلحة سوي سكين تواجه به الأعداء وتتدافع به عن نفسك ثم تحاول أن تحصل علي السلاح حتي تتمكن من المنافسة إلى اخر جولة، يوجد بأرض المعركة العديد من الصخور والمباني والمركبات التي يمكنك الاختباء فيها من الأعداء، تتمكن من خلال اللعبة أن تستعين بصديق يساعدك في عملية قتال الأعداء، مع ممارسة اللعبة تجد بها من الأثارة الجيدة التي تجعلك تقضي عليها الكثير من الساعات، لذا ندعوك للتعرف علي خصائص اللعبة.



اللعبة pubg الإصدار 2021 حجم اللعبة 1.8 جيجا بايت للاندرويد

2.17 جيجا بايت للايفوان متوافقة Android, IOS الاندرويد الايفون والكمبيوتر اللغة تدعم معظم اللغات

نظام التشغيل لا يقل عن Android 5.1.1 الذاكرة الداخلية لا تقل عن 3 جيجا الانترنت وأي فاي أو 3g- 4g-5g

يمكنك عزي القاري التعرف اولا خطوات تحميل لعبة ببجي موبيل علي هاتفك إذا كان هاتفك الذكي يتوافق مع خصائص pubg mobile new stata وذلك من خلال البحث في متجر جوجل بلاي علي pubg ثم النقر تثبيت، حيث تجد تشابه كبير بين لعبة ببجي ولعبة free fire وكذلك لعبة فورت نايت حيث يحتل الثلاث لعبات الصدارة في العام الماضي من حيث نسب تحميل اللعبة علي الاجهزة المحمولة والكمبيوتر.

نوع الهاتف لا يقل عن iPhone 5S أو الإصدارات التالية له نظام التشغيل لا يقل عن ios 9 الذاكرة الداخلية لا تقل عن 16 جيجا بايت

إذا كان عزيزي القاري جهازك الايفون متوافق مع مواصفات واحتياجات لعبة pubg يمكنك الآن الدخول علي App Store من جهازك الايفون ستجد اعلي الصفحة مربع خاص بالبحث، تقوم بكتابة pubg mobile ستشاهد أمامك صورة للعبة بجوارها كلمة تثبيت تقوم بالنقر عليها، بعد دقائق قليلة ستجد تم تحميل اللعبة علي جهازك، يمكنك الآن تنصيب اللعبة بكل سهوله ثم البدء في اللعب، أما إذا كنت ترغب في تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر يجب عليك الاطلاع أولا علي مواصفات جهاز الكمبيوتر الخاص بك هل سيتوافق مع مساحة اللعبة أم لا لذا ندعوك لقراءة الفقرة التالية.

أنظمة التشغيل : ويندوز 7 أو الإصدارات الأحدث ويندوز 8 أو 10.



: ويندوز 7 أو الإصدارات الأحدث ويندوز 8 أو 10. الذاكرة العشوائية : لا تقل عن 4 جيجا رام.

: لا تقل عن 4 جيجا رام. المعالج : لا يقل عن intel core i5-4430 أو AMD FX-6300

: لا يقل عن intel core i5-4430 أو AMD FX-6300 كارت الشاشة : يجب أن لا يقل 2 جيجا بايت ويفضل أن يكون الهاتف من سلسلة الجيل الرابع أو الأعلى.

: يجب أن لا يقل 2 جيجا بايت ويفضل أن يكون الهاتف من سلسلة الجيل الرابع أو الأعلى. الذاكرة الداخلية: يجب أن لا تقل عن 30 جيجا بايت.

يمكنك عزيزي القارئ تحميل لعبة ببجي علي جهازك الكمبيوتر من خلال موقع اللعبة الإلكتروني، ولكن أكثر ما يهم الكثيرون من تحميل لعبة ببجي هي شحن شدات ببجي والتي تجد منها المجانية والمدفوعة والتي يمكن التحصل على تلك الشدات من خلال متجر بطاقات جوجل.

يتمكن عشاق لعبة ببجي من شحن الشدات مجانا من خلال الطريقة التي يستخدمها الكثيرون والتي تمكنك من الحصول علي السكنات والملابس بسهولة وذلك وفقا إلي اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي متجر جوجل بلاي لينك ثم البحث عن Google Opinion Rewards ثم القيام بتحميل التطبيق. القيام بمشاركة استطلاعات الرأي لتحصل علي النقاط التي يمكنك تحويلها إلي شدات. الدخول علي اللعبة والضغط علي UC Purchase القيام بانتهاء أجراءات شحن الشدات.

قبل أن نختم مقالنا ندعوكم لطرح أسئلتكم الخاصة بعملية تحميل لعبة ببجي موبيل pubg mobil 2021 الإصدار الجديد علي الكمبيوتر والاندرويد في التعليقات.