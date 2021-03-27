"هآرتس": نتنياهو رفض طلبا أردنيا لتوفير إمدادات للمياه

دوت الخليج :- أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يستجب لطلب أردني بشأن إمدادات المياه من إسرائيل إلى المملكة، على خلفية أزمة المياه التي يعاني منها الأردن.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو امتنع عن الاستجابة للطلب الأردني، رغم توصية مختصين في سلطة المياه الإسرائيلية والجهاز الأمني بإعطاء رد إيجابي، مشيرة إلى أن رد نتنياهو هذا، يعكس عمق الأزمة بين البلدين .
وتفاقمت الأزمة بين إسرائيل والأردن خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية خلاف على الترتيبات الأمنية لزيارة كان مخطط لها لولي العهد الامير حسين بن عبدالله إلى الحرم القدسي، تبعها منع الأردن مرور رحلة جوية مقررة لنتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائه ما أدى إلى إرجاء الزيارة.
المصدر: هآرتس+ إسرائيل 24
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