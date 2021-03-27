بريطانيا تسجل 4.34 مليون إصابة وتوزيع 32.3 مليون جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للبيانات المعلنة، يقدر متوسط معدل التطعيم فى بريطانيا بـ578 ألفًا و742 جرعة فى اليوم الواحد، وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 3 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
فيما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى 4.34 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 126 ألفًا و755 حالة حتى الآن.
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