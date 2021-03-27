السفير المصرى يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية سيراليون

جدة - نرمين السيد - قدم السفير محمد منير لطفى سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى سيراليون، أوراق اعتماده إلى الرئيس السيراليونى "جوليوس مادا بيو"، ناقلاً تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومؤكداً تطلعه للعمل على ‏تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن الشقيقيّن فى مختلف المجالات، ودفع التواجد الاستثمارى المصرى، فضلاً عن رعاية مصالح الجالية المصرية فى سيراليون.





ومن جانبه، طلب الرئيس السيراليونى نقل تحياته لأخيه السيد رئيس الجمهورية، كما أكد دعمه للسفير المصرى لتعزيز العلاقات الثنائية الممتازة، وأشار إلى تقديره للمكانة الرفيعة التى تحظى بها مصر إفريقياً ودولياً، مشيداً بالجهود التى تبذلها من أجل دفع التكامل الاقتصادى الإقليمى على مستوى القارة الإفريقية.

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