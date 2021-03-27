برعاية السفارة المصرية.. ندوة لبحث فرص الاستثمار الصحى بين مصر وموريشيوس

جدة - نرمين السيد - فى إطار التعاون المشترك بين مصر وموريشيوس، تم تنظيم ندوة افتراضية برعاية السفارة المصرية فى بورت لويس وشركة "بيوكوم" للخدمات الدوائية لمناقشة فرص الاستثمار فى القطاع الصحى بين الدولتين.





واستعرضت السفيرة د.علياء برهان، مزايا نظام آلية تسوية المدفوعات فى تجمع الكوميسا، الذى تعد مصر وموريشيوس عضوتان به، وتوفر بموجبه البنوك المركزية المنضمة للنظام ضمان سيادى لمعاملات البنوك التجارية التى تتعامل معها الشركات، سواء المصدر أو المستورد، بالشكل الذي يضمن سهولة انسياب المعاملات.

وأكدت على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وموريشيوس لا سيما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى، واتفاقية حماية الاستثمارات.

وحضر من الجانب المصرى نخبة من ممثلى القطاعين العام والخاص فى مصر، على رأسهم المهندس شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية فى مجلس النواب ورئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، والدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للصناعات الدوائية، والدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية والطبية، والدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، حيث قاموا باستعراض إمكانيات مصر فى الصناعات الدوائية وقدرتها التصديرية لتغطية احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة.

وفى إطار الندوة، استعرض المتحدثون الموريشيون بيئة الأعمال فى البلاد ووجود منطقة حرة بها، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين فيما يتعلق بسهولة تحويل الأرباح، والمعاملة الضريبية.

هذا، وتُعد الندوة جزء من فعاليات مستمرة تنظمها السفارة المصرية فى بورت لويس بهدف مضاعفة معدل التبادل التجارى بين مصر وموريشيوس، واستخدام موريشيوس كبوابة لانطلاق المنتجات المصرية فى أسواق دول تجمعى الكوميسا والسادك، فضلاً عن خلق فرص للاستثمار فى السوق الموريشى الجاذب.