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وعرض السفير الجويلى لأبرز النتائج على تلك الأصعدة الأربعة متمثلة فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على مذكرة التفاهم بين مجلس النواب والجمعية الوطنية برلمانياً والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة الاقتصادية الثنائية وتشكيل مجلس الأعمال المشترك، فضلاً عن مشاركة مصر كضيف شرف فى العديد من المنتديات الثقافية.
وقد أثنى أعضاء جمعية الصداقة على العلاقات المتميزة بين الدولتيّن، والتى تظهر جلياً فى التنسيق الثنائى بين الجانبين فى إطار المنظمات الدولية.
كما أشادوا بالمشروعات الجارية فى مصر، معربين عن التطلع للمساهمة فى تلك الجهود التنموية، وكذا توسيع نطاق التبادل الثقافى لتشمل استقبال السياح من مصر أيضاً وتنظيم الأنشطة الفنية المشتركة. وطرحوا فكرة تنظيم أول زيارة لمجموعة الصداقة البرلمانية إلى مصر فى أكتوبر المقبل مصحوبة ببعثة اقتصادية وشخصيات ثقافية رائدة لتعزيز التعاون بين البلديّن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بلجراد ضيف شرف فى أول اجتماع لجمعية الصداقة البرلمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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