روسيا تقترب من 9 آلاف إصابة و400 وفاة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 8.885 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1.551 حالة فى العاصمة موسكو، إضافة إلى تسجيل 387 حالة وفاة على مستوى البلاد.





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