طريقة شحن شدات ببجي UC مجانا 2021 آمنة 100% تصل لـ 1200 شدة يومياً PUBG Mobile

مع التجارب الكثيرة حول شحن شدات ببجي UC مجانا تلاحظ لنا وجود الكثير من التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي يمنح شدات ببجي مجانية تصل إلى 1200 شدة يومياً ومن ذلك برنامج (pop star magic)، ولكن احذر من تطبيقات وهمية لا تعطي عملات ببجي ولا تستفيد منها، كما يمكنك شحن شدات UC بأسعار مخفضة عن طريق برامج مخصصة، أو تطبيقات، وكذلك من موقع اللعبة الرسمي بمشاهدة الاعلانات، وهناك برامج يستخدم فيها الأيدي للاعب.

شحن شدات ببجي UC مجانا 2021

لكي تعرف أكثر من لعبة ببجي موبايل فهي لعبة قتالية من ألعاب PlayerUnknown العاب جماعية على الإنترنت، وقد صدرت عام 2017 وتم تطوير اللعبة لتعمل على جميع الأجهزة، ويصل عدد اللاعبين بها إلى 100 لاعب والهدف منها هو قتل الأعداء وأن تكون الناجي في النهاية، أو إذا كنت تتبع فريق من 4 أفراد ضد فريق آخر، وتحتاج في طريقك للفوز إلى الحصول على شدات ببجي مجانا، لاستكمال مسيرتك للفوز وهذه من اساسيات اللعبة وهي:

شدات ببجي يطلق عليها UC اختصارا لـ مصطلح (Unknown Cash)

تستخدم الشدات كعملة أو نقود في شراء العناصر المطلوبة داخل لعبة ببجي موبايل

تعد عملة UC أعلى الأصول المستخدمة داخل ببجي تستطيع بها شراء مركبات أو صناديق، وأسلحة وجلود.

طرق الحصول على عملات uc ببجي موبايل

كثير من الطرق المخصصة للحصول على شحن شدات مجانية 2021، وطريق سهلة تشحن منها شدات ببجي، أو مواقع شحن الشدات، وهي مواضع تمنح شدات وهدايا بأسعار معقولة، ومن طرق شحن uc بالمجان:

مشاهدة الإعلان في اللعبة يمنحك شدات مجانية

الدخول على متجر بلاي وتنزيل برنامج pop star magic، الذي يمنحك جوائز مجانية بأن تقوم بدعوة أصدقاءك ثم إدخال الكود RGDUC4C وستحصل على عملات لاستخدامها في بطاقات متجر بلاي، ثم شراء شدات ببجي.

طريقة العجلة الدوارة التي تعطي 4000 نقطة وتستطيع لفها لخمس مرات في الساعة الواحدة

كما يمكنك الحصول على شدات عن طريق موقع مدياس باس ببطاقة اللاعب id.

لابد أن تقوم بتجربة كل طريقة حتى تصل إلى حقيقة شحن شدات ببجي مجانا للموسم الحالي.