تردد قناة النهار 2021 تردد قناة النهار لمتابعة مسلسلات الموسم

تردد قناة النهار 2021 لمتابعة مسلسلات الموسم ومجموعة قنوات النهار من القنوات المتميزة التي يمكن تنزيلها والاستمتاع بمشاهدة مختلف برامجها والمسلسلات التي تعرضها، حيث أنه سوف نقوم بتقديم تردد قناة النهار من أجل سهولة متابعة المسلسلات بشكل حصري.

تردد قناة النهار 2021 لمتابعة مسلسلات الموسم

يمكن استقبال تردد قناة النهار دراما من أجل مشاهدة أجمل وأقوى المسلسلات التي تعرض على قناة النهار، ويمكن تنزيل التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

محتوى قناة النهار دراما

قناة النهار دراما من أفضل القنوات المصرية المتخصصة في عرض مسلسلات سواء كانت تلك المسلسلات تعرض دراما هندية أو عربية أو تركية مترجمة أو مدبلجة، ويختلف تصنيفها ويختلف نوع الدراما المقدمة من خلالها، وتقوم القناة كذلك بعرض المسلسلات الدرامية والكوميدية والرومانسية، ومن هذه المسلسلات:

مسلسل الخروج.

مسلسل القيصر.

مسلسل سقوط حر.

مسلسل رحلة سالوني.

تم إعلان بدء البث الفضائي لقنوات النهار الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 2014م.

والقناة قدمت محتوى متميز من البرامج الإخبارية والترفيهية والرياضية والدينية والمنوعات الأخرى، حيث يتم جذب المشاهدين إليها.

وكانت مجموعة قنوات النهار في البداية تشمل 3 قنوات فقط هم قناة النهار 1 وقناة النهار 2 وقناة النهار دراما.

وقناة النهار دراما متخصصة في عرض الأعمال الدرامية من المسلسلات والأعمال المتميزة.

وكذلك يمكن استقبال تردد قناة النهار الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال الإعدادات التي قمنا بذكرها سابقًا.

مجموعة قنوات النهار الفضائيةتردد قناة النهار الفضائية

يمكن استقبال قناة النهار الفضائية من خلال القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط إعدادات الهوائي بجهاز الاستقبال من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التردد الأول

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تردد قناة النهار 2021 لمتابعة مسلسلات الموسم ونود أن يكون نال إعجابكم.