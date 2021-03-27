البرلمان العربى يؤكد دعمه لجهود مصر لإعادة حركة الملاحة عبر قناة السويس

جدة - نرمين السيد - أكد البرلمان العربى دعمه ومساندته للجهود المصرية لعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس، والذى بادرت السلطات المصرية بالتعامل معه على الفور .





كما أكد البرلمان العربى ثقته فى كافة الإجراءات التى تتخذها مصر والإمكانيات المتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة هذا الحدث الاستثنائى وحرصها على إعادة حركة الملاحة فى قناة السويس، باعتبارها ممرا تجاريا يهم العالم كله.

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