126.2 مليون إصابة كورونا مقابل 518.4 مليون جرعة لقاح حول العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الجامعة الأمريكية، يقدر أحدث معدل للتطعيم على مستوى العالم بنحو 14 مليون جرعة فى اليوم الواحد، على أساس متوسط التطعيمات المعلنة خلال سبعة أيام ماضية.

وفى سياق ذا صلة، بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى أنحاء العالم 126 مليونًا و200 ألف، وعدد الوفيات مليونين و770 ألفًا.