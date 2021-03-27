أفغانستان: مقتل 9 من الشرطة فى هجوم لطالبان جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الإقليمى باسم الشرطة الأفغانية، محمد زمان هامدارد، إن المسلحين نفذوا الهجوم قبل شروق الشمس، واستهدفوا به نقطة التفتيش التى تقع على طريق "قندهار-هيرات" السريع، فى مقاطعة نهر السراج.

وأوضح المتحدث الأفغانى للصحفيين، أن ثلاثة من الشرطة فقط، بينهم مسؤول بارز، قتلوا، وأصيب اثنان آخران فى الاشتباكات.

وفى بيان له، قال المتحدث باسم طالبان، قارى يوسف أحمدى، إن عناصر الحركة نفذوا الهجوم، لافتًا إلى الاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات التى كانت موجودة فى نقطة التفتيش.