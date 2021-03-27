رئيس إيران يشكو العقوبات: تحرمنا من استيراد لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال روحانى: "نطلب اللقاحات وندفع ثمنها أيضًا، لكن قبل الاستيراد يجرى إبلاغنا بأن المصنعين ما زالوا خائفين من العقوبات الأمريكية"، مضيفًا أن هذا تسبب فى حدوث تأخير أو حتى إلغاء للطلبيات، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع روحانى، أنه على الرغم من إنتهاء ولاية ترامب، ما تزال إيران تواجه مشاكل تجارية، خاصة فيما يتعلق باللقاحات الحيوية المضادة لفيروس كورونا، دون تقديم تفاصيل بشأن هذه المشكلات التجارية.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، تأتى شكوى الرئيس الإيرانى فى إشارة إلى مشاكل مع الهند، حيث منع المدعون العامون تصدير 370 ألف جرعة الأسبوع الماضى، بسبب العقوبات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أعلن انسحابه من اتفاقية فيينا النووية فى عام 2018، وهى الاتفاقية التى تهدف إلى تقييد الأنشطة النووية الإيرانية، ومنذ ذلك الحين أعلن ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.