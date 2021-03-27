مجلس التعاون الخليجى: ندعم جهود مصر لعودة الملاحة فى قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ​قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن المجلس يتابع باهتمام بالغ بالجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفرجرين" التى جنحت خلال عبورها قناة السويس.





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