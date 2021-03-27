الفلبين تفرض حجرًا على 24 مليون شخص بعد انتشار سلالة متحورة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الفليبين، اليوم السبت، قرارًا بفرض الحجر الصحى على 24 مليون شخص فى العاصمة مانيلا وضواحيها، وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم، فى ظل الصعوبات التى تواجه المستشفيات إزاء ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، يأتى تشديد القيود فى المدينة التى تمثل أكبر المراكز الاقتصادية للبلاد، ويعيش فيها نحو خمس سكان الفلبين، مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس نتيجة تفشى سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد. وتشمل القيود التى ستمتد أسبوعًا، مانيلا وضواحيها التى شهدت حظرًا على السفر فى وقت سابق، فى محاولة لكبح انتشار كورونا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، هارى روك، إن "العدو هو الفيروس وليس الحكومة"، موضحًا أنه اعتبارًا من الإثنين المقبل، سيكون على الناس العمل من المنزل باستثناء الوظائف التى تعتبر أساسية، وسيتم إيقاف النقل العام. كما ستمنع التجمعات العامة وتغلق المتاجر غير الضرورية، مع حظر تجول ليلى بين السادسة بعد الظهر والخامسة فجرًا.

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