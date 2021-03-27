الاحتفال بذكرى توحيدة بن الشيخ

قام موقع محرك بحث جوجل اليوم السبع والعشرون من شهر مارس بالاحتفال بذكرى توحيدة بن الشيخ الطبيبة التونسية المشهورة والتي ولدت في بلدة رأس الجبل بولاية بنزرت التونسية لعائلة مرموقة لأب يعمل في المجال العقاري وأم من أصول ثريه ، حيث توفي والدها في صغرها ورباها أخويها وأمها، وتدرجت في الفئات التعليمية بين مدرسة نهج الباشا الابتدائية ومعهد أرمان فاليار في مرحلة التعليم العالي، وتعتبر الدكتورة توحيدة بن الشيخ أول طبيبة مسلمة من جنسية تونسية ، وقد أكملت حياتها العلمية بفرنسا، حيث أتمت بعض الدراسات بمجال الكيمياء والفيزياء ومن ثم تحصلت علي شهادة البكالريوس في الطب في تخصص طب الأطفال.

الحياة العملية للطبيبة توحيدة بن الشيخ

بدأت طبيبتنا المعروفة توحيدة بن الشيخ حياتها العملية بعد الحصول علي درجة الدكتوراه في طب الطفل من فرنسا في بلدها تونس حيث قامت بفتح عيادتها الخاصة في العاصمة تونس، في عام 1955 ، وقد شغلت في هذه الفترة منصب رئيس قسم الولادة بمستشفي شارل نيكول بتونس العاصمة، وشغلت ذات المنصب بمستشفي عزيزة عثمانه، ومنصب مدير ديوان الأسرة والعمران البشري وقد حرصت علي دعم مشاريع تحديد النسل وتنظيم الأسرة في فترة عملها لدي مستشفي شارل نيكول، وقد ساهمت بكتابات عديدة في مجلة ليلي التونسية الصادرة باللغة الفرنسية عام 1936 وهو تاريخ مشرف عملي يدفع شركة جوجل للاحتفال بذكرى توحيدة بن الشيخ.

النشاط الاجتماعي والطلابي لها

خلال حياتها في المرحلة الجامعية شاركت الطبيبة توحيدة بن الشيخ في العديد من النشاطات الطلابية والجمعيات مثل:

جمعية طلبة شمال أفريفيا المسلمين بفرنسا.

اتحاد النساء الفرنسيات.

الاتحاد النسائي الإسلامي بتونس.

جمعية الإسعاف الاجتماعي بتونس.

جمعية القماطة التونسية للعناية بالرضع الفقراء.

لجنة الإسعاف الوطني التونسية.

عمادة الأطباء التونسيين.

وقد كرمتها العديد من الجهات علي نضالها وحياتها العملية مثل احتفال النخبة التونسية بها وبث فلم وثائقي عن مسيرتها وإصدار هيئة بريد تونس طوابع تحمل صورتها، وتأسيس جمعية تحمل اسمها من قبل أطباء تونسيون، وضع البنك التونسي صورتها علي فئة العشرة دينار الجديدة، ويأتي هذا التكريم عرفاناً بمجهودات هذه السيدة العظيمة في تنمية ورفعة وطنها وهي بمثابة مثال يحتذي به للمرأة التونسية المسلمة ولنساء العالم كافة وواجهة مشرقة للمرأة المسلمة ، ومن أمثال الطبيبة المعروفة علي الصعيد السعودي الدكتورة خولة إبراهيم السمهري صاحبة الاختراع السعودي لعلاج البكتيريا .