إجراءات وضوابط الحج 1442 وتنسيق عمليات الدخول والخروج

إجراءات وضوابط الحج 1442 حيث موسم الطاعة والشعائر الدينية، والذهاب لبيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمس، وبالتالي أصبح الشغل الشاغل لجميع المواقع وجميع وسائل الإعلام السعودية والعربية في الفترة الأخيرة خاصةً بعد مجموعة القرارات الصادرة من المسؤولين عن الحج في المملكة وعلى رأسهم وزارة الصحة السعودية.

هذه القرارات هي بمثابة خطوات أو قوانين يجب أن يتبعها الحاج لبيت الله الحرام في عام 1442، نتناول في هذا المقال تفاصيل إجراءات وضوابط الحج للعام 2021 ، التي قامت المملكة بإعلانها للحجاج في هذا العام، والشروط والقواعد الموضوعة ضمن قوائم الدخول لأراضي المملكة بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المسجد.

إجراءات وضوابط الحج 1442

بسبب الضوابط الصحية المتبعة على أراضي المملكة العربية السعودية تم تحجيم عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المفروضة على سكان المملكة والقادمين من الخارج.

في الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية أنها تمكنت من تطعيم 60% من سكان المملكة بلقاح فيروس كورونا، وتم الإعلان عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالحج هذا العام.

وعلى لسان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة تمكنت من تأمين عدد كبير من الموظفين للإعداد المبكر لتنظيم شعيرة الحج هذا العام، وتم الإعلان عن جاهزية كافة المرافق في المملكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتم تخصيص العديد من المداخل والمخارج للحجاج، وتكوين العديد من اللجان الخاصة بالكشف المستمر عن فيروس كورونا.

شروط وضوابط الحج هذا العام

من الشروط الأساسية التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة العربية السعودية، والجهات المنظمة وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، تحت مسمى ” إجراءات وضوابط الحج للعام 1442 ” للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أن يكون الشخص لم يسبق له الحج من قبل أو لم يتمكن من الحج منذ عام 2014.

أن يكون خاليًا من الأمراض سواء الخطيرة السرطانية أو الأمراض الفيروسية، وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الطواف وتنفيذ الشعائر.

إجراءات الحج لعام 1442

من الإجراءات التي سوف تتخذها المملكة من جانبها تطعيم كافة المكلفين والعاملين على خدمة زوار بيت الله، وحصول جميع الحجاج على اللقاح بجرعتيه قبل 1 ذي الحجة، وكانت من الشروط الأساسية السابقة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بمدة لا تقل عن أسبوع.

أما نتيجة الفحص المختبري تكون قبل الدخول إلى المملكة في المطار بـ 72 ساعة، ويتم إبراز نتيجة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة من خلال الجهة التي تم التعاقد معها.

تنسيق دخول وخروج الحجاج

من الشروط الأساسية التي أقرتها اللجنة الصحية في المملكة العربية السعودية، أن الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية وأداء شعائر الحج “الحصول على لقاح كوفيد-19”.

المشاركة في موسم الحج هذا العام سوف تكون وفقًا لبعض الضوابط والشروط حتى تتجنب المملكة حدوث أي انتشار أو بؤر إصابات في موسم الحج.

من جانبها قامت المملكة بتخفيض عدد الحجاج لبيت الله الحرام هذا العام 1442هـ بسبب زيادة انتشار الفيروس، ومن جانب آخر تمنع بعض الدول سكانها من السفر والذهاب لأي مكان آخر حول العالم.

تم الاعتماد على مخططات لتهيئة دخول وخروج الحجاج بكل سلاسة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مع التزام التباعد بين الأشخاص بالمسافة المعلنة وهي متر ونصف على الأقل، مع جدولة حركة التدفق لمنع الحشود والتجمعات.

ومن إجراءات وضوابط الحج 1442 أن السير في مناطق أداء الشعائر يكون في مجموعات على ألا يتعدى عدد المجموعة 100 شخص، واتباع كافة البروتوكولات الصحية الخاصة، كذلك فترات البقاء داخل منطقة الحج في كل مرحلة للتخفيف من الزحام وتم استثناء الفئات الأكثر عرضة للإصابة والاقتصار على الأعمار بين 18 – 60 عام.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن إجراءات وضوابط الحج 1442 ، وأطلعناكم على شروط الحج 2021 ، كما أننا أخبرناكم بالإجراءات التي قامت بها المملكة لتنسيق عملية دخول وخروج الحجاج.