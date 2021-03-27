حساب المواطن يجدد التذكير: لا يمكن إضافة التابع عبر التطبيق وأسباب منع صرف الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن مجددا تذكيره بأنه لا يمكن إضافة التابع من خلال التطبيق، ولكن يمكن إضافته من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، وخلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ذكر حساب خدمة المستفيدين ردا على استفسار حول هذا الأمر، أنه لا يمكنك إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية، عن طريق الدخول من هنا إلى الرابط.

وفيما يخص طريقة اضافة التابع، أوضح برنامج حساب المواطن انها تتم عبر الخطوات التالية في حساب المستفيد، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، ثم إضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم الضغط على حفظ.

وأعلن برنامج حساب المواطن ضرورة أن يكون الحساب البنكي نشط ليتم صرف الدعم، وأشار إلى أنه إذا كان مجمد وتم تنشيطه سيتم صرف ستة دفعات سابقة فقط.

وأعلن حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ردا على استفسار من مواطن حول هذا الأمر، انه يجب أن يكون الحساب البنكي نشط لكي يتم الإستفادة من الدعم، وعند الرغبة في تغيير الآيبان البنكي، يمكنك ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، تسجيل الدخول وتفاصيل الطلب ثم بيانات الحساب البنكي.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حالة كان الحساب البنكي الخاص بك غير نشط، لن يتم صرف الدعم، وتكون حالة الدفعة لديك مرفوضة، ويجب أن تقوم بتنشيط الحساب البنكي، لكي تتم الإستفادة من الدعم، ثم الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي، وعند وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.

ضوابط حساب المواطن

أقر برنامج حساب المواطن مؤخرا عدد من الضوابط الجديدة، وتتضمن التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس لعام 2021.

ومن ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن، لجميع الأفراد البالغ سنهم 18 عام أو أكثر، وتبقى مهلة إلى العاشر من يونيو للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم، ويجب أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي بمقدار متغير للمتقدمين.