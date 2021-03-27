المساعدة المقطوعة 1442.. موعد إيداع المساعدة المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين منها برقم الطلب عبر hrsd.gov.sa

المساعدة المقطوعة 1442… عمليات بحث مكثفة شهدتها الآونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية حول موعد إيداع المساعدة المقطوعة التي طال انتظارها كثيراً لأكثر من عام، وينتظرها المستفيدين منها والمتقدمين الجدد على أحر من الجمر قبول قدوم شهر رمضان المبارك، وهناك الكثير من التوقعات التي تشير بصرفها قبل الشهر الكريم، ولذلك سوف نوفر لكم في هذا المقال موعد إيداع المساعدة المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين منها.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المالية التي تصرف في المملكة العربية السعودية والذي بدأ صرفها خلال السنوات الماضية ووفرت للكثير من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط حياة كريمة ومساعدتهم على المعيشة، وبالنسبة لموعد صرف المساعدة تضارب الأقاويل حول صرفها قبل شهر رمضان المبارك ومع ذلك لم تصرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ببيان رسمي تؤكد فيه صرف المساعدة المقطوعة.

شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي

المساعدة المقطوعة من ضمن برامج الضمان الاجتماعي التي حرصت المملكة العربية السعودية توفيرها للمواطنين الأكثر اجتياحا فيها لتحسين مستوى معيشتهم ، وهناك عدد من الشروط التي يجب توافر في المتقدمين للمساعدة ومنها:

من الشروط الأساسية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين.

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 35 عاماً.

أن لا يكون اسمه مقيد في أي سجلات تجارية.

في حالة إن كان أعزب لا يقل راتبه الشهري عن 3000 ريال ومتزوج لا يقل عن 8000 ريال سعودي.

أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات.

على المستعلم الدخول المباشر على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب.

الضغط على كلمة الاستعلام وستظهر كل التفاصيل الجديدة الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالمساعدة المقطوعة