قالت مصادر رسمية سودانية، السبت، أن قاربا يقل مسؤولين سودانيين غرق صباح السبت، في محلية حلفا شمال البلاد، بسبب الأحوال المناخية السيئة في المنطقة.
وأبرز من كانوا على متن القارب، مدير الشرطة ومدير جهاز الأمن بمحلية حلفا، وأفراد حراسة وأشخاص آخرون. وأفاد مكتب والية الولاية الشمالية ان عدد من كانوا على أقارب 12 شخصا.
وكان القارب متجها من مدينة حلفا بالضفة الشرقية لبحيرة النوبة إلى أرقين بالضفة الغربية للبحيرة، لاستقبال وزير الداخلية والبنى التحتية ومدير الجمارك.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات البحث عن المفقودين ما زالت جارية وسط أنباء عن غرق 5 أشخاص، من ضمنهم مدير عام الشرطة بمحلية حلفا.
وذكر مكتب والية الولاية الشمالية أن خمسة من ركاب الركاب لم يتم العثور عليهم بمن فيهم القبطان. ولا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانوا أمواتا أم أحياء.
ونفى مكتب والية الولاية الشمالية الأنباء عن العثور على جثثهم، وقال إنها "ليست صحيحة أبدًا". وأشار إلى أن كل الناجين أسعفوا للمستشفى وحالتهم جيدة وخرجوا منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرق قارب يقل مسؤولين بالسودان.. وأنباء عن 5 مفقودين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.