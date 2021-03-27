مصرع 5 سودانيين بينهم مسؤولون فى غرق عبارة بوادى حلفة

جدة - نرمين السيد - لقى 5 سودانيين مصرعهم، ونجا 6 آخرين جراء غرق عبارة كانت تقلهم فى منطقة وادى حلفة شمالى السودان باتجاه معبر أرقين فى وقت سابق من اليوم، حسبما أكدت تقارير إعلامية محلية.





ووفقًا لما ذكره موقع "الحرة"، كان من بين الضحايا مسؤولين أمنيين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى استقبال وزير الداخلية الذى يزور المنطقة. وبحسب وسائل إعلام سودانية، أشار شهود عيان إلى أن من بين الضحايا مدير بالشرطة المحلية، ومدير جهاز الأمن والجوازات وأحد افراد الاستخبارات العسكرية، مرجحة أن يكون سوء الأحوال الجوية سبب غرق العبارة. فيما تواصل الأجهزة السودانية المختصة، تمشيط البحر، بحثًا عن 4 مسؤولين آخرين، فقدوا جراء حادث غرق العبارة.

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