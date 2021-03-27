فرنسا تنتظر استلام شحنات كبيرة من لقاحات كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لإذاعة "أوروبا 1"، قالت الوزير الفرنسية: "نتوقع تسلم شحنات كبيرة الأسبوع المقبل، سيصل ما يقرب من 3 ملايين جرعة إلى فرنسا أكدتها مختبرات مختلفة".
وأشارت بانييه رانشر إلى أن ذلك "يسمح لنا تحقيق هدف تطعيم 30 مليون فرنسى بحلول نهاية شهر يونيو"، موضحة أن الشحنات تتراوح "بين 2.5 مليون و3 ملايين جرعة، مع زيادة تدريجية إلى نحو 4 ملايين جرعة نهاية أبريل أو بداية مايو المقبلين".
كما أوضحت أنييس بانييه رانشر، أن الجزء الأكبر من الشحنات يحوى لقاح فايز-بايونتيك الذى ستصل منه "نحو مليونى جرعة اعتبارًا من أسبوع 5 أبريل". وتشمل الشحنات المنتظرة أيضا لقاحى موديرنا وجونسون آند جونسون.
وفيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، أشارت الوزيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى "أمّن الجرعات عبر حظر تصدير الجرعات من إيطاليا"، مؤكدة: "لدينا فى المجمل 29 مليون جرعة من بينها 16 مليوناً موجهة للسوق الأوروبية"، وأوضحت أن النقاش جار حول مصير بقية الجرعات.
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