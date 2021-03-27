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عمر شويل - جدة توحيدة بن الشيخ هي صاحبة الصورة التي يشاهدها اليوم كل من يستخدم محرك البحث الشهير “جوجل”، وهي من أثارت الكثير من التساؤلات اليوم حول شخصية تلك الطبيبة التي ترتدي البالطو الأبيض و تضع السماعة الطبية حول رقبتها، وما الذي قامت به تلك الطبيبة حتي يحتفل بها محرك البحث الشهير في هذا اليوم خصيصا بتغيير شعاره إلى شعار تتوسطه صورتها، أنها الطبيبة التونسية الشهيرة Tawhida Ben Cheikh و التي لقبت باسم “طبيبة الفقراء”، و والتي قام البنك المركزي التونسي خلال هذا اليوم من العام الماضي بطرح عملة ورقية من فئة 10 دينار، تحمل صورتها، واليوم نتعرف من خلال هذه السطور القليلة عن المزيد من حياة هذه المرأة و التي اقتحمت مجال الطب لتكون أول طبيبة ليس في دولة تونس فقط وإنما في منطقة المغرب العربي بالكامل.

توحيدة بن الشيخ أول فتاة تونسية تحصل على شهادة الثانوية و تمارس الطب والصحافة

لا تعتبر بن الشيخ Tawhida Ben Cheikh أول سيدة تمارس مهنة الطب في بلدها تونس، بل وفي المغرب العربي بالكامل فقط، بل إنها اقتحمت أيضا عالم الصحافة و قامت بأنشاء أول مجلة تونسية مخصصة للمرأة فقط و أطلقت عليها اسم «ليلى» ، ولهذا هي من العلامات المضيئة في تاريخ دولة تونس و مهنة الطب التي اقتحمتها بجرأة وحتى اليوم صورتها بين الأطباء و هي المرأة الوحيدة في الصورة تعتبر من الصور المميزة في تاريخ الطب ، وقد ولدت بن الشيخ في يوم 2 من شهر يناير خلال عام 1909 م ، في منطقة ريفية هادئة يطلق عليها ” رأس الجبل “، وهى تقع في محافظة بنزرت والتي توجد في شمال العاصمة التونسية، وقد رحلت عن عالمنا في يوم 6 من شهر ديسمبر خلال عام 2010 م ، عن عمر يناهز 101 سنة في دولة تونس و التي بكت رحيل تلك الشخصية الهامة في التاريخ التونسي.

لماذا اختار جوجل أن يحتفل بأول طبيبة تونسية في يوم 27 مارس ؟

جاء احتفال محرك البحث جوجل بأول طبيبة تونسية في خلال هذا اليوم خصيصا، لما يمثله هذا التاريخ حيث شهد المبادرة التي قام بها البنك المركزي في دولة تونس بطرح عملة ورقية تتزين بصورة أول طبيبة تونسية في البلاد، إضافة لكونها أول فتاة تونسية تحصل على شهادة الثانوية العامة، وكان ذلك في عام 1928م.

ما هي علاقة أول طبيبة تونسية بالنضال في استقلال تونس ؟

تنتسب والدة بن الشيخ إلى عائلة بن عمار، والتي تعتبر من أهم العائلات في دولة تونس و التي تتسم بالثراء و معروفة بالنضال و خاصة أن الطاهر بن عمار، هو شقيق والدة توحيدة، وهو واحد من أبرز الشخصيات المعروفة بنضالها في استقلال تونس وكان من الشخصيات الرئيسية في عمليات الحوار من أجل الاستقلال التونسي .

كيف تدرجت بنت الشيخ في تعليمها حتى حصلت على شهادة الطب؟

بعد رحيل والد توحيدة حرصت الأم على تعليم ابنتها بالتزامن مع تعليم شقيقيها.

حصلت Tawhida Ben Cheikh على الشهادة الابتدائية في عام 1922م.

واصلت توحيدة دراستها الثانوية في معهد «أرمان فاليار» .

حصلت توحيدة على شهادة الثانوية العامة في عام 1928.

توجهت بعدها إلى فرنسا من أجل دراستها الجامعية.

التحقت توحيدة بكلية الطب في باريس.

ظلت توحيدة ثلاث سنوات أثناء دراستها تقطن في الحي الدولي للطالبات.

انتقلت بعدها للسكن مع عائلة الدكتور بورني الطبيب والباحث الفرنسي بمعهد باستور بدولة تونس.

تخرجت توحيدة من كلية الطب في باريس خلال عام 1936.

حصلت توحيدة مباشرة بعد تخرجها على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

عادت توحيدة إلى دولة تونس، تحمل الدكتوراة لتكون أول طبيبة تونسية، بل أول طبيبة في العالم العربي.

افتتحت «بن الشيخ»، عيادة كانت مقصد الفقراء، حيث كان الكشف والعلاج كاملا بالمجان.

ما هو التخصص الطبي الذي عملت به أول طبيبة تونسية ؟

اختارت توحيدة بن الشيخ أن تتخصص في طب النساء والتوليد، وتحمل راية التنظيم العائلي و كانت بالفعل من أوائل المساهمات في هذا الإطار بدولة تونس.

تولت توحيدة العديد من المناصب الإدارية الهامة في هذا التخصص ، وقامت بتأسيس قسم خاص للنساء والولادة في مستشفى شارل نيكول الموجود في العاصمة التونسية خلال عام 1963، و كان مخصص تماما لمتابعة إجراءات التنظيم العائلي وتحديد النسل، و قامت بتولت إدارة هذا القسم بالإضافة لقسم طب الأطفال الرضع، وذلك في الفترة فيما بين عام 1955م و حتى عام 1964م ، حيث انتقلت في عام 1970م و تولت منصب رئيسة قسم التوليد، في مستشفى عزيزة عثمانة بدولة تونس، وبعدها تولت منصب مديرة الديوان الوطني الخاص بالتنظيم العائلي.

ما هو الدور الذي قامت به أول طبيبة تونسية في الحياة الفكرية ؟