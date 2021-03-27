مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردن صرف بدلات التعطل برنامج مساند 2021

أعلن الضمان الاجتماعي الاردن عن تسجيل الدخول والاشتراك في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان بالأردن، وقد ذكر الموقع الرسمي للضمان صرف مستحقات مساند 1 (بدل التعطل) بالحسابات البنكية يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، حيث أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن بدلات التعطل وفقاً لترتيبات برنامج مساند (1) المعدّل ستكون في حسابات المستفيدين يوم الأحد القادم الموافق 28 آذار، ويمكنكم التعرف علي التفاصيل الآن.

برنامج مساند 1 بدلات التعطل

ضمن أخبار الضمان الاجتماعي الاردني 2021، أعلنت المؤسسة مؤخرا وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم، فإن بدل التعطل عن الشهر الحالي وشهر نيسان القادم سيكون بواقع (70%) من الأجر الأخير المشمول للمستفيد بدلاً من (50%)، بحد أدنى (200) دينار بدلاً من (150) دينار وبحد أعلى (500) دينار بدلاً من (350) دينار، وأوضحت المؤسسة بأن عدد المستفيدين الكلي من برنامج مساند (1) عن الشهر الحالي وصل إلى نحو (45) ألف مستفيد يحصلون علي تلك البدلات.

رابط مؤسسة الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول

يمكنكم الدخول إلي البرنامج الخاص بالأردن من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحصول علي كافة الخدمات والمميزات التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية في ظل الظروف الحالية، وذلك وفقاً للخطوات الآتية:

يجب الدخول إلي رابط المؤسسة العامة للضمان الأردني.

يقوم المستخدم باختيار الخدمة التي يريدها من الخدمات الإلكترونية.

إذا كان تسجيل جديد، يتم كتابة البيانات كاملة، والحصول علي المزايا.

إذا كان استعلام عن البدلات أو الرواتب يكون من خلال حساب الشخص.

تعرفنا معكم علي أخر الأخبار التي جاءت بخصوص برنامج مساند الأردني، وسيمكنكم صرف مستحقاتكم كما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الأردني، وأرفقنا لكم رابط مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردن من أجل الحصول علي كافة الخدمات.