تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة العربية السعودية، من الأمور التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، خاصة بعد إعلان وزارة التعليم عن استفتاء موعد الدراسة خلال شهر رمضان على أولياء الأمور، من خلال نظام نور للاستفتاء، وكانت هناك مناشدات بتقديم موعد الاختبارات النهائية لهذا العام، بحيث تكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك، نظراً للوضع الراهن الذي تمر به البلاد من انتشار عدوي فيروس كورونا.

أوامر ملكية بتقديم موعد الاختبارات النهائية 1442

وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين، سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، على تلبية طلبات المواطنين بما يتناسب مع المصلحة العامة، فقد أصدر أوامره بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، بحيث تبدأ للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/9/1442 هجرياً، الموافق 13 أبريل 2021، والمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6/9/1442 هجرياً، الموافق 18 أبريل 2021، على أن تبدأ إجازة نهاية العام لطلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، نهاية يوم الخميس الموافق 10/9/1442 هجرياً، الموافق 22 أبريل 2021، وتكون الإجازة للمرحلة المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 17/9/1442 هجرياً، الموافق 29 أبريل 2021، وقد نوه القرار على أن تكون نهاية جميع الاختبارات لنهاية العام لمختلف مؤسسات التعليم الجامعي، سواء الحكومي أو الأهلي بالإضافة لاختبارات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بأن تكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

جاء قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، حرصاً منه على الطلبة والطالبات في تحقيق مكتسبات العملية التعليمية والتربوية، التي تنعكس بصورة مباشرة على نتائجهم، واستجابة لمناشدات أولياء الأمور بتقديم موعد الاختبارات النهائية لهذا العام، في ظل الوضع الاستثنائي الذي سببه انتشار فيروس كورونا، وكان لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بحث هذا الموضوع الأثر الإيجابي بصدور قرار ملكي بشأن الاختبارات النهائية لهذا العام.

التعليم تبدأ تجهيزات اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

عقب إعلان الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين، والخاص بتقديم موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، بدأت وزارة التعليم السعودية التجهيز لإجراء الامتحانات عن بُعد، فقد جاء القرار تلبيةً للعديد من مناشدات أولياء الأمور بتقديم موعدها، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان والوضع الحالي من انتشار عدوي كوفيد 19.

طريقة أداء اختبارات نهاية العام 1442

بعد إعلان الأمر الملكي الصادر بشأن تقديم موعد امتحانات نهاية العام 1442، بدأ التساؤل حول كيفية أدائها خلال شهر رمضان، وهل ستكون في بداية اليوم أم بعد الإفطار، وهل سيتم أدائها عن بُعد كما حدث خلال الفصل الدراسي الأول 1442، وقد أكد وزير التعليم على أن الاختبارات ستُجري عن بُعد كما كان بالفصل الدراسي الأول.

وزارة التعليم السعودية

بدأت وزارة التعليم السعودية عقب إعلان أوامر الملك بتعديل موعد اختبارات نهاية العام 1442، في تجهيز ما يلزم لإجراء الامتحانات في الموعد المحدد بالأمر الملكي، حتي يتم الانتهاء منها قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أعلن وزير التعليم دكتور/ حمد بن محمد أل شيخ، عن سعادته وامتنانه للأمر الملكي الصادر من سمو خادم الحرمين الشريفين، بشأن تقديم موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 1442، مما يدل على اهتمام القيادة بالتعليم ومنسوبي التعليم، فقد أعلن ذلك من خلال تويته على حسابة الشخصي على تويتر.