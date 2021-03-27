أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على الجمري

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ على الجمريبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ علي حمود الجمري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع.

وفي البرقية العزاء ، التي بعثها إلى نجل الفقيد / أحمد علي حمـود الجمري واخـوانه وكافـة آل الجمري بالدائرة (115) مديرية السـدة محافظة اب، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.

وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

