فيديو وصور.. انهيار جزئي لسقالة في جسر قيد الإنشاء بمصر

انهارت إحدى السقالات المعدنية في جسر قيد الإنشاء في العاصمة المصرية، في ثاني حادث انهيار تشهده القاهرة خلال 24 ساعة.
وأفاد مراسل موقع "دوت الخليج" أن الانهيار حدث في منطقة الهرم بالجيزة جنوبي القاهرة.
ووفق شهود عيان ومصدر أمني إن بعض أجزاء الأعمدة والسقالات المعدة لتجهيز وصلة جديدة للجسر سقطت على على بعض السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الهرم السياحية تشهد تحديثات وإنشاءات عديدة خلال هذه الفترة وتشمل توسعات بوصلات الجسور القديمة وكذلك جسور حديثة عند المريوطية والمنصورية وكذلك قرب نفق الجيزة.
وكان منطقة جسر السويس شرقي القاهرة، شهدت فجر السبت، انهيار مبنى سكني، مما أدى إلى وفيات وإصابات.
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