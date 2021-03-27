ارتفاع عدد المصابين بانفجار قنبلة فى كولومبيا إلى 43 شخصا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم السبت، أضاف الوزير، فى تغريدة على "تويتر": "عدد الجرحى 43 شخصا، بينهم ستة إصابات خطيرة".

وحمل الوزير، أنصار ممثلى الجماعة اليسارية الراديكالية "فارك" القوات المسلحة الثورية الكولومبية، مسؤولية هذا الهجوم.

جدير بالذكر، أن مجهولين، قاموا يوم أمس، بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى بلدية كورينتو.