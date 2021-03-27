رئيس مجلس السيادة السودانى يصل جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وهى الزيارة التى تستغرق يومًا واحدًا.





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