التيار اللبنانى المسيحى يحذر الحريرى من تهميش الرئيس عون

وبحسب البيان الذى نقلته وكالة "رويترز"، حذر التيار الوطنى الحر من "خطورة المنحى الإقصائى الذى ينتهجه دولة الرئيس المكلف فى تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية"، متهمًا الحريرى بالسعى لتسمية الوزراء المسيحيين بنفسه لـ"يكون له أكثر من نصف أعضاء الحكومة".
وقال التيار اللبنانى، إنه لن يشارك "فى الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التى يطرحها الرئيس المكلف"، وأنه لن يعطى "الحريرى النصف زائد واحد فى الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائى وفرملة كل محاولات محاربة الفساد" على حد قوله.
كما أعرب التيار عن قناعته بوجود " أسباب داخلية وخارجية منعت الرئيس المكلف حتى الآن من التصميم جديًا على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية، معتبرًا الوقت لصالحه طالما أنه لا يحمل مسؤولية مباشرة عن وقف الإنهيار بل يرميها على رئيس الجمهورية وعلى حكومة تصريف الأعمال".
ويتواصل الخلاف بين الحريرى وعون منذ أشهر، بشأن تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال فى تغيير مسار الانهيار المالى المتفاقم فى لبنان.
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