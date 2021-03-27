التسجيل في خدمة مباشر الأفراد بنك الراجحي بالخطوات ومميزات هذه الخدمة

التسجيل في خدمة مباشر الأفراد بالخطوات، حيث أن طريقة التسجيل في مباشر الأفراد تعتبر من الأمور التي يبحث عن معرفتها الكثير من العملاء، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي، والذي قام البنك بتوفيرها وتقديمها لعملائه، ويرجع أهمية هذه الخدمة إلى سهولة تحكم العملاء في الأمور المالية الخاصة بهم، ويكون ذلك بشكل سهل ويستطيع أي شخص القيام بها وذلك لسهولة التسجيل بها، وهذه الخدمة ليست الأولي من نوعها حيث يشتهر بنك الراجحي بتفكيره الدائم بعملائه، واهتمامه الكبير بتوفير الوقت والجهد لهم والمال أيضا، وفي هذا المقال سنعرض كيفية تسجيل الأفراد في مباشر الأفراد بنك الراجحي.

طريقة التسجيل في مباشر الأفراد بنك الراجحي

حتى يكون العميل قادراً على التسجيل في خدمة مباشر الأفراد بنك الراجحي التي يقدمها بنك الراجحي، يوجد العديد من الخطوات، وأهم هذه الخطوات :

الخطوة الأولى هي أن يقوم العميل بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

ويكون ذلك عن طريق موقع بنك الراجحي.

والخطوة الثانية هي اختيار أمر مباشر للأفراد من مجموعة الاختيارات التي تظهر في الصفحة الرئيسية .

ويكون هذا الاختيار موجود في أعلى يسار الصفحة.

والخطوة الثالثة تكون ظهور الصفحة التي ترتبط بعملية التسجيل أمام العميل.

ويقوم العميل بالضغط على كلمة التسجيل في الخدمات الإلكترونية

وتتمثل الخطوة الخامسة في إدخال العميل المعلومات والبيانات التي تتعلق به.

ثم القيام بالضغط على أمر تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك ستظهر صفحة جديدك ويكون محتوي هذه الصفحة مجموعة من الاختيارات.

قم بالضغط على مباشر للأفراد تعديل، ثم الضغط على تسجيل، تعرف أيضا على سداد فاتورة فرجت الراجحي 1442 عبر منصة أبشر وخدمة مباشر الأفراد

ثم يجب أن يسجل أسم المستخدم وكتابة كل أرقام المرور، ثم إعادتها مرة أخرى للتأكيد، والضغط على استمرار.

ثم ستصلك رسالة من البنك محتواها رمز التأكيد الخاص بك، فيجب إدخاله في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على كلمة التالي.

وبهذا يكون قد تم التسجيل في مباشر الأفراد والآن تستطيع أن تجرى أي عملية مصرفية ببساطة وسهولة.

خدمة مباشر للأفراد

تتيح خدمة مباشر للأفراد القيام بالعديد من العمليات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى البنك،ويتم استخدام هذه الخدمة بطريقة سهلة وبسيطة، وتتميز بالأمان التام، حيث يتم الاحتفاظ بسياسة الخصوصية لكل المعاملات.

تحميل الراجحي مباشر للأفراد

قام بنك الراجحي بتقديم تطبيق خاص به على الهواتف، وهذا ليتيح لعملائه سهولة التعامل بشكل سهل مع الخدمات التي يقدمها البنك، ومن خلال هذا أصبح بإمكان عملاء البنك أن يستخدموا خدمك مباشر للأفراد عن طريق الهاتف، هذا عن طريق القيام بتحميل تطبيق يسمي Al Rajhi Bank KSA.

مميزات خدمة مباشر للأفراد

يتم عن طريق هذه الخدمة إتمام جميع المعاملات المصرفية التابعة لبنك الراجحي، كما تسمح هذه الخدمة للعملاء دفع وتسديد قيمة الفواتير، والتبرع للجمعيات بشكل إلكتروني، وتتيح لعملائها تحويل الأموال من حساب إلي أخر.

طريقة التحويل من مباشر للأفراد